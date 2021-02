Stand: 05.02.2021 09:02 Uhr Tuifly: Gespräche über Stellenabbau vorerst vertagt

Im Streit über den Stellen- und Flottenabbau bei Tuifly gibt es noch kein Ergebnis. Am Donnerstagabend vertagten Piloten und Management ihre Verhandlungen. Die Beratungen sollen in der kommenden Woche fortgesetzt werden, kündigte ein Sprecher des Unternehmens an. Einen konkreten Termin gebe es aber noch nicht. Hauptstreitpunkt ist die Frage, ob sich Tuifly darauf einlässt, im laufenden Sparkurs bei den Piloten auch über 2021 hinaus auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) machte dies bisher zur Bedingung für einen anhaltenden "Krisenbeitrag" wie weitere Kurzarbeit.

