Stand: 23.09.2019 20:34 Uhr

Türkei lässt Hannoveraner in Italien festnehmen

In Italien ist ein Mann aus Hannover auf Betreiben der Türkei festgenommen worden. Wie die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" berichtet, hatte der 45-Jährige im norditalienischen Bozen Urlaub gemacht. Gegen ihn war demnach ein internationaler Haftbefehl über Interpol erwirkt worden. Der Mann soll in der Stadtverwaltung der Landeshauptstadt arbeiten und die deutsche sowie die türkische Staatsbürgerschaft besitzen.

Ex-OB Schmalstieg schaltet sich ein

Weiter heißt es, dass der 45-Jährige kurdische Wurzeln hat und in der Türkei geboren wurde und dort auch an Demonstrationen teilgenommen haben soll. 1996 sei er aus der Türkei geflohen und habe in Deutschland Asyl erhalten. Seine Familie vermute einen politischen Hintergrund der Festnahme und befürchte nun die Auslieferung in die Türkei. Auch Hannovers ehemaliger Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg hat sich dem Bericht zufolge auf Bitten des Bruders eingeschaltet und sich an das Auswärtige Amt in Berlin gewandt. Das deutsche Generalkonsulat in Mailand stehe mit dem Betroffenen in Kontakt und habe eine konsularische Betreuung eingeleitet. "Diese Verhaftung eines deutschen Staatsbürgers ist eine Riesenschweinerei", wird Schmalstieg in der HAZ zitiert. Interpol dürfe nicht für politisch motivierte Haftbefehle benutzt werden.

