Tüftler-Treffen bei Maker Faire in Hannover

Als Messe zum "Anfassen, Ausprobieren, voneinander lernen und vernetzen" haben die Veranstalter die Maker Faire in Hannover beschrieben. Bereits zum siebten Mal gastierte das Do-It-Yourself-Festival am vergangenen Wochenende in der niedersächsischen Landeshauptstadt. 1.200 Maker, also Macher und Schöpfer, präsentierten ihre Ideen und Innovationen im Hannover Congress Centrum (HCC) und Stadtpark. Einige von ihnen sind auch auf YouTube präsent und echte Größen in der Szene - darunter Laura Kampf und Hassan Abu-Izmero, besser bekannt als "HABU". Die Maker Faire ist laut den Veranstaltern "eine Mischung aus Messe, Wissensplattform und ein bisschen Jahrmarkt".

Besucher können Elektroskateboard bauen

Zahlreiche Workshops animierten die Besucher zum Mitmachen. Interessierte konnten etwa ein Elektroskateboard bauen oder eine Schwalbenschwanzverbindung herstellen. Zum ersten Mal sollte es nach Angaben der Veranstalter in diesem Jahr auch einen Cosplayer-Panel geben, bei dem über die Themen Rollenspiel und Kostümbau diskutiert werden sollte.

Schwarmkunstprojekt mit Leucht-LEDs

Ein Highlight war nach Angaben der Veranstalter ein blinkendes Schwarmkunstprojekt in einer sogenannten Dark Gallery. Wer wollte, konnte zwei kleine Platinen erwerben, diese anmalen und mit Leucht-LEDs bestücken. Eine der Platinen sollte das Kunstwerk erweitern, die andere durften mit nach Hause genommen werden. Der Lichtbildhauer Franz Betz hatte das Projekt entwickelt. Das Objekt sowie der Erlös sollen einem guten Zweck gespendet werden.

