Stand: 19.07.2024 08:29 Uhr Trotz des vielen Regens: Waldbrandgefahr zum Wochenende hoch

Obwohl es in der ersten Jahreshälfte viel geregnet hat, steigt die Waldbrandgefahr in Niedersachsen zum Wochenende. In Bergen (Landkreis Celle) gilt am Samstag sogar die höchste Warnstufe. Dass die Waldbrandgefahr steigt, liege an mehreren Faktoren, sagt Marcel Neumann von der Kreisfeuerwehr Celle: Zum einen sollen die Temperaturen zum Wochenende 30 Grad übersteigen. Zum anderen wird es windiger, sodass die Oberflächen der Böden schnell austrocknen. Für Montag sagt der Deutsche Wetterdienst allerdings wieder eine sehr geringe Waldbrandgefahr für Niedersachsen voraus. Grund ist Regen, der am Sonntag erwartet wird.

Von Waldbrandgefahr betroffen sind insbesondere Wälder in

Rotenburg (Wümme)

Soltau (Heidekreis)

Uelzen

Celle

Faßberg (Landkreis Celle)

Bergen (Landkreis Celle)

Nienburg

