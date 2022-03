Trotz besserer Zahlen: Bei Continental kehrt keine Ruhe ein Stand: 09.03.2022 13:14 Uhr Für Zulieferer und Reifenhersteller Continental aus Hannover hat sich die Lage nach zwei schwierigen Jahren verbessert. Der Ukraine-Krieg sorgt allerdings für neue Probleme.

Im vergangenen Jahr erzielte Conti unterm Strich einen Gewinn von 1,46 Milliarden Euro, hieß es am Mittwoch in Hannover. Zuvor sorgten Corona und der Konzernumbau für rote Zahlen beim Dax-Unternehmen. Vor allem Versorgungsengpässe bei Elektronik-Chips hatten die Auto- und Maschinenbauindustrie weltweit stark belastet. Aktuell bereitet der Branche der Krieg in der Ukraine Sorgen. Wie viele andere Firmen hat auch Conti beschlossen, seine Fertigung in und seinen Außenhandel mit Russland vorerst komplett zu stoppen.

VIDEO: Continental verhandelt mit Arbeitnehmern über Sparprogramm (1 Min)

Conti will Dividende auszahlen

Bislang geht das Unternehmen für 2022 von anziehenden Geschäften aus. Jedoch könne eine geopolitisch angespannte Lage die Produktion und Lieferketten stören. "Das abgelaufene Geschäftsjahr hat uns erneut stark gefordert", sagte Vorstandschef Nikolai Setzer. Conti richtete sich auf Software und autonomes Fahren aus, gleichzeitig lief weiterhin ein Sparkurs. Der Umsatz wurde 2021 nach einem Minus von 15 Prozent im Jahr 2020 um 6 Prozent auf 33,8 Milliarden Euro gesteigert - mehr als von Experten vermutet. Aktionärinnen und Aktionäre sollen eine Dividende von 2,20 Euro je Papier bekommen. Den vollständigen Geschäftsbericht legt Conti am 21. März vor.

