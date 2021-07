Trotz Corona: Abi-Schnitt in Niedersachsen verbessert

Die niedersächsischen Abiturientinnen und Abiturienten haben im abgelaufenen Schuljahr durchschnittlich bessere Abschlussnoten erzielt als in den Jahren zuvor. Der Notendurchschnitt habe bei 2,38 gelegen, teilte das Kultusministerium am Freitag in Hannover mit. "Auf diese Leistung können Sie stolz sein, Sie haben Enormes geleistet und es wurde Ihnen nichts geschenkt", sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) mit Blick auf die Corona-Lage und die monatelangen Schulschließungen. 30.993 Schülerinnen und Schüler haben demnach am Abitur teilgenommen, davon bestanden 30.100 ihre Prüfungen. Die Bestnote 1,0 erreichten 658. Zwei Abiturientinnen schafften sogar den Höchstwert von 900 Punkten. Tonne betonte, dass weder am Bewertungsmaßstab noch an der Qualität des Abiturs im Vergleich zur Vor-Corona-Zeit etwas geändert worden sei.

