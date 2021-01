Trotz Corona: 30 Menschen feiern Kindergeburtstag in Hameln Stand: 13.01.2021 14:44 Uhr Die Polizei hat in Hameln eine Kindergeburtstagsparty aufgelöst. Entgegen der geltenden Corona-Kontaktregeln haben 30 Menschen zusammen gefeiert.

Die Feier fand nach Angaben der Polizei in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus statt. Nachbarn hatten sich über die Party beschwert. Als die Polizei eintraf, versuchten sich die Gäste zu verstecken - in Schränken und hinter Türen. Eine Frau habe sich gar mit fünf Kindern in einer Toilette eingeschlossen, sagte ein Polizeisprecher im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen.

Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen 15 Erwachsene

In der Wohnung habe niemand eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen. Auch seien die Abstände nicht eingehalten worden, so die Polizei. Die Beamten nahmen die Personalien der Anwesenden auf, erteilten Platzverweise und beendeten die Party. Gegen die 15 anwesenden Erwachsenen leitete die Polizei Ordnungswidrigkeitsverfahren ein. Über die Höhe der Bußgelder entscheidet der Landkreis Hameln-Pyrmont.

100 bis 400 Euro laut Bußgeldkatalog

Laut aktueller Corona-Verordnung darf sich ein Haushalt lediglich mit einer weiteren Person treffen. Der Bußgeldkatalog sieht ein Bußgeld in Höhe von 100 bis 400 Euro für jede beteiligte Person vor, wenn die erlaubte Anzahl von Kontakten überschritten wird.

