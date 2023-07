Stand: 17.07.2023 09:59 Uhr Trockenheit: Wedemark bewässert nur noch ausgewählte Bäume

Die Gemeinde Wedemark (Region Hannover) muss auswählen, welche Bäume sie bewässert. Drei Firmen sind nach Angaben der Gemeinde für das Bewässern der Bäume zuständig. Das gehe aber auch wegen der derzeitigen Regeln der Region Hannover nur zwischen 7 Uhr und 11 Uhr. Fachleute entscheiden daher, welche der 7.500 gemeindeeigenen Bäume das Wasser am dringendsten brauchen, erklärt die Gemeinde. Nur Bäume, die gerade gepflanzt wurden, sehr jung sind oder die sehr schlecht aussehen, bekämen noch Wasser. 20 Bäume seien schon gefällt worden, weil sie abgestorben waren. Bürgerinnen und Bürger könnten helfen, indem sie Bäume in ihrer Nähe gießen. Dafür stelle die Gemeinde Wassersäcke zur Verfügung. Wenn es ganz extrem werde, sollen die Ortsfeuerwehren helfen, hieß es. Das sei aber in diesem Jahr bislang noch nicht notwendig gewesen.

