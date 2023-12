Trio überfällt 94-Jährige in Wohnung - Räuber auf der Flucht Stand: 19.12.2023 11:12 Uhr Die Polizei in Hannover sucht drei Räuber, die eine 94 Jahre alte Frau überfallen haben. Die Seniorin erlitt leichte Verletzungen. Die Unbekannten sind auf der Flucht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei sollen die Täter am Samstag gegen 15 Uhr an der Wohnungstür der 94-Jährigen in der Podbielskistraße im Stadtteil List geklingelt haben. Als die Frau die Tür öffnete, hätten die Unbekannten die Frau in die Wohnung gedrängt und gefesselt. Anschließend durchsuchten sie die Wohnung und flüchteten in unbekannte Richtung. Ob das Trio Wertgegenstände erbeutet hat, ist unklar.

Polizei bittet Zeugen, sich bei der Kriminalpolizei zu melden

Die Polizei leitete umgehend die Fahndung nach den Tätern ein. Die Maßnahmen blieben zunächst ergebnislos. Eine Täterbeschreibung gebe es nicht. Die Ermittler bitten Zeugen aus dem Umfeld der Podbielskistraße, die im Tatzeitraum am Samstagnachmittag verdächtige Beobachtungen gemacht haben, um Mithilfe. Zeugen können sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer (0511) 1 09 55 55 melden.