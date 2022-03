Stand: 17.03.2022 11:04 Uhr Trio überfällt 23-Jährigen in Hildesheim

In Hildesheim ist am Mittwochabend ein 23-jähriger Mann von drei Männern überfallen worden. Laut Polizei bedrohten die Täter das Opfer mit einem Messer und forderten Geld. Dann flüchteten die Männer allerdings plötzlich - offenbar weil ein Polizeiauto in der Nähe war. Die Beamten suchen nun Zeugen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.03.2022 | 09:30 Uhr