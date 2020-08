Stand: 08.08.2020 13:16 Uhr - Hallo Niedersachsen

Trinkwasser knapp: Lauenauer sollen Wasser kaufen

"Aufgrund des hohen Wasserverbrauches ist die Trinkwasserversorgung in Lauenau zusammengebrochen" - so schallt es am Freitagabend durch den Lautsprecher eines Feuerwehr-Wagens. "Wir bitten Sie, sich mit Trinkwasser für das Wochenende selbst zu versorgen." Die Helfer rufen die Menschen in der Gemeinde im Landkreis Schaumburg dazu auf, sich Flaschen im Supermarkt zu kaufen und bei der Freiwilligen Feuerwehr mit Brauchwasser für die Toilettenspülung zu versorgen. Die Mitglieder haben dafür mehrere Ausgabestellen in der Gemeinde eingerichtet. In Lauenau in der Samtgemeinde Rodenberg leben rund 4.000 Menschen.

Durchsage: Trinkwasser-Versorgung in Gefahr 08.08.2020 11:45 Uhr Die Feuerwehr hat die Bevölkerung in Lauenau (Landkreis Schaumburg) per Lautsprecher gewarnt: Die Versorgung mit Trinkwasser werde wahrscheinlich "zeitweise nicht mehr erfolgen".







Lauenauer sollen sparsam mit Leitungswasser sein

Neben dem hohen Verbrauch ist laut Feuerwehr die Trockenheit ein Grund, dass nicht ausreichend Wasser aus der Deisterquelle nachfließt. Um die Wasserversorgung zu stabilisieren, ruft die Feuerwehr dazu auf, Wasser nur zu verwenden, wenn es absolut nötig ist. Die Verantwortlichen haben einen Krisenstab eingerichtet, der rund um die Uhr besetzt ist, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet.

Auch andernorts wird Wasser knapp

Nicht nur im Landkreis Schaumburg ist die Trinkwasserlage angespannt. Auch der Wasserband Garbsen-Neustadt ruft zu einem sparsamen Verbrauch auf. Neben dem Wetter begründete der kommunale Betrieb in der Region Hannover den Appell mit einem Corona-Effekt: Wegen der Pandemie seien momentan viele Menschen zu Hause, die normalerweise zu dieser Jahreszeit in den Urlaub gefahren wären.

