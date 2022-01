Stand: 04.01.2022 15:00 Uhr Trickbetrug gescheitert: Polizei schnappt 20-Jährigen

Die Polizei im Landkreis Hildesheim hat einen mutmaßlichen Telefonbetrüger geschnappt. Ein 87-Jähriger aus Sarstedt erhielt am Montag einen Anruf von einem vermeintlichen Polizisten angerufen. Der Anrufer forderte den Senior dazu auf, zur Bank zu gehen und dort einen fünfstelligen Geldbetrag abzuheben. In der Bank sollte er dazu über sein Handy in Kontakt mit dem Anrufer bleiben. Der 87-Jährige wurde misstrauisch, schaltete sein Mobiltelefon aus und vertraute sich einem Mitarbeiter an. Dieser erkannte den Fall und alarmierte die Polizei. Bei der Geldübergabe wurde dann ein 20-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen geschnappt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 04.01.2022 | 15:00 Uhr