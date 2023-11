Stand: 08.11.2023 08:07 Uhr Trickbetrüger tappen in Hannover in Polizeifalle

In Hannover hat ein Ehepaar einen Trickbetrug durch falsche Polizisten erkannt. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten, hatten die Tatverdächtigen die 64-jährige Frau und ihren 67-jährigen Ehemann am Samstag angerufen. In dem Telefonat gab sich einer der Kriminellen als Polizist aus. Er erzählte dem Ehepaar, dass es in der Nachbarschaft einen Überfall gegeben habe und forderte es auf, Wertgegenstände und Bargeld vor die Haustür zu legen. Darauf gingen die Frau und der Mann zum Schein ein. Sie kontaktierten aber parallel die echte Polizei. Die Einsatzkräfte observierten daraufhin das Wohnhaus der Eheleute im Stadtteil Misburg. Als ein 39- und ein 42-Jähriger zur vermeintlichen Übergabe erschienen, wurden die beiden Männer vorübergehend festgenommen. Polizei und Staatsanwaltschaft prüfen nun Zusammenhänge zu weiteren, ähnlichen Taten.

