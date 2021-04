Treppensturz in Langenhagen: Wurde eine 89-Jährige gestoßen? Stand: 30.04.2021 17:16 Uhr Nach dem Sturz einer Seniorin, die dabei schwer verletzt wurde, vermuten die Ermittler ein versuchtes Tötungsdelikt. Der Schwiegersohn wurde festgenommen.

Die 89-Jährige war in Langenhagen (Region Hannover) eine Treppe hinuntergestürzt. Das Ergebnis weiterer Befragungen deute darauf hin, dass ihr Schwiegersohn die Frau absichtlich gestoßen haben könnte. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag gemeinsam mitteilten, laufen entsprechende Untersuchungen rund um den Vorfall mit dem 67-Jährigen und seiner Schwiegermutter. Die Tat ereignete sich bereits am Dienstagmorgen. Die Frau verletzte sich bei dem Sturz am Hinterkopf und wurde in eine Klinik gebracht.

Schwiegersohn rief selbst den Rettungsdienst

Der Mann hatte den Rettungsdienst den Angaben zufolge selbst gerufen. Zunächst habe es aufgrund der Spurenlage und seinen Aussagen nach einem Unfall ausgesehen, so die Ermittler. Die 89-Jährige habe anfangs unter Schock gestanden. Ihre Befragung und weitere Ermittlungen hätten dann "Hinweise auf eine vorsätzliche Tat" ergeben. Die Polizei nahm den Mann vorläufig fest. Er soll am Sonnabend einem Haftrichter vorgeführt werden. Zum möglichen Motiv war zunächst nichts bekannt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 30.04.2021 | 18:00 Uhr