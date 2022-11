Trauer im Circus Belly: Schimpanse "Robby" ist tot Stand: 14.11.2022 20:16 Uhr Schimpanse "Robby" aus dem niedersächsischen Circus Belly ist gestorben. Der Affe hatte beim Zirkusdirektor gewohnt - das hatte in der Vergangenheit für juristische Gefechte mit Tierschützern gesorgt.

"Am 11. November 2022 ist unser geliebter Robby plötzlich und unerwartet im hohen Alter von 51 Jahren friedlich und für immer eingeschlafen", schrieb der Circus Belly am Montag auf seiner Facebook-Seite. "Wir haben unser Liebstes verloren. Wir sind untröstlich", heißt es in dem Beitrag weiter, den Zirkusdirektor Klaus Köhler "im Namen der ganzen Familie" gepostet hat. Der Schimpanse hatte es vor einigen Jahren bundesweit in die Schlagzeilen gebracht, weil Tierschützer gegen seine Unterbringung geklagt hatten.

Gericht: "Robby" kann zeitnah nicht mehr umgewöhnt werden

Die Tierschutzorganisation Peta wollte erreichen, dass der Menschenaffe artgerecht gehalten wird. Es gab mehrere Gerichtsverfahren. In letzter Instanz entschied im November 2018 das Oberverwaltungsgericht (OVG) Lüneburg, dass "Robby" Teil der Zirkusfamilie bleiben darf. Die Richter urteilten zwar, dass der Schimpanse nicht artgerecht gehalten werde. Er sei aber auf den Menschen geprägt und könne aufgrund seines hohen Alters nicht mehr zeitnah an Artgenossen gewöhnt werden.

