Stand: 22.04.2025 11:32 Uhr Transporter fährt auf Landstraße gegen Baum - acht Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall mit einem Transporter auf der Landstraße 482 bei Sibbesse (Landkreis Hildesheim) sind in der Nacht zu Samstag acht Menschen verletzt worden. Wie die Ortsfeuerwehr Sibbesse mitteilte, war der Kleinlaster gegen 3.30 Uhr kurz hinter der Abzweigung Möllensen aus noch unbekannten Gründen von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Alle acht Insassen wurden den Angaben zufolge verletzt. Vier Personen wurden demnach in dem Transporter eingeklemmt und mussten befreit werden. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Wegen der hohen Zahl an Verletzten wurde die Alarmstufe "Massenanfall von Verletzten" ausgerufen, hieß es. Rund 70 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei aus dem Landkreis Hildesheim und angrenzenden Landkreisen waren am Einsatz beteiligt. Der Transporter hat laut Polizei einen Totalschaden erlitten. Die Ermittlungen dauern an, hieß es.

