Stand: 29.11.2023 18:05 Uhr Transporter in Brand gesetzt - Brandstifter flüchtet

Auf einem Grundstück im hannoverschen Stadtteil Badenstedt hat am Dienstagabend eine unbekannte Person einen Transporter in Brand gesetzt. Anschließend flüchtete die Person zu Fuß, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Ein 27-jähriger Anwohner beobachtete die Tat und alarmierte die Polizei. Zusammen mit dem 46-jährigen Besitzer löschte der 27-Jährige das Feuer. Es entstand ein geringer Schaden. DIe Polizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung und bittet um Hinweise zum Täter. Die unbekannte Person soll schlank und dunkel oder schwarz gekleidet gewesen sein. Wer gegen 22.30 Uhr im Gustav-Schenk-Weg etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109-5555 zu melden.

