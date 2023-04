Stand: 21.04.2023 22:16 Uhr Transporter fährt Kind an - Zehnjährige schwer verletzt

Ein zehn Jahre altes Mädchen ist in Messenkamp (Landkreis Schaumburg) von einem Transporter angefahren worden. Laut Polizei war die Zehnjährige am Freitagmittag aus einem Bus ausgestiegen und wollte die Straße hinter dem Bus überqueren. Der aus der Gegenrichtung kommende Fahrer des Transporters sah sie demnach zu spät und erfasste das Kind. Rettungskräfte brachten das schwer verletzte Kind in ein Krankenhaus.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 22.04.2023 | 09:00 Uhr