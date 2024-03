Stand: 11.03.2024 14:11 Uhr Traktorfahrer fährt Schild um - und versteckt sich vor der Polizei

Ein 39-Jähriger ist am Samstag in starken Schlangenlinien mit seinem Traktor Richtung Negenborn (Region Hannover) gefahren. Wie die Polizei mitteilte, fiel er einem dahinter fahrenden Zeugen auf, der die Beamten alarmierte. Der Traktorfahrer kam demnach auf gerader Strecke von der Fahrbahn ab und rammte ein Verkehrsschild. Das Schild fiel in den Straßengraben, der 39-Jährige fuhr weiter. Der Zeuge überholte den Trecker und konnte den Fahrer durch Handzeichen zum Anhalten bringen. Er überredete den 39-Jährigen, sich von ihm nach Negenborn bringen zu lassen. Dort wartete die Polizei - doch der Mann lief weg und versteckte sich. Die Beamten fanden ihn den Angaben zufolge in einem Graben hinter einem Gebüsch. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,83 Promille. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Ihn erwartet laut Polizei ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht.

