Touristen im Schnee: Ruhiger im Harz - Ansturm im Deister Stand: 09.01.2021 15:35 Uhr Gesperrte Rodelwiesen und Bereitschaftspolizei auf den Pisten sollten den Andrang von Wintersportlern und Tagestouristen am Wochenende eindämmen. Nicht überall ist das gelungen.

Im Deister bei Hannover ist der Ansturm laut Polizei groß, berichtet NDR 1 Niedersachsen. Anwohner am Fuß des Höhenzugs hätten sich über falsch geparkte Autos beschwert, Landwirte über zertretene Äcker, sagte eine Sprecherin der Polizei. Auch am Rand der Landstraße über den Deister werde wieder geparkt - trotz aufgestellter Verbotsschilder. Die Autos sollten abgeschleppt werden. Spazierengehen auf den Wegen sei aber unproblematisch.

Chaos im Harz bleibt aus

Etwas ruhiger war es dagegen weiter südlich: Im Harz, wo am vergangenen Wochenende auf den Straßen und Parkplätzen zeitweise gar nichts mehr ging, floss der Verkehr nach Angaben der Polizei, auch wenn zwischenzeitlich die Straße nach Hahnenklee gesperrt werden musste - dort waren alle Parkplätze belegt. Auch die großen Parkplätze in Torfhaus waren laut Polizei am Nachmittag voll. Einige Autos seien zwar abgeschleppt worden, doch das neue Verkehrskonzept greife, hieß es weiter.

Polizei und Ordnungsamt weisen auf Masken und Abstand hin

Vereinzelt habe es Verstöße gegen die Corona-Regeln gegeben - vor allem gegen die geltende Maskenpflicht an den Ski- und Rodelhängen sowie gegen das Abstandsgebot. Den Aufforderungen, entsprechende Masken zu tragen, seien die Besucher dann aber nachgekommen, hieß es in einer Mitteilung des Ordnungsamtes des Landkreises Goslar vom Sonnabendmittag. Und: Die Besucher hätten sich weitläufiger verteilt. "Im Vergleich zum letzten Wochenende ist die Situation sehr entspannt", sagte ein Sprecher des Landkreises Goslar. Auch am Sonntag wollen die Polizei und die Mitarbeiter des Ordnungsamtes Präsenz zeigen.

Videos 1 Min Waldspaziergänge im Harz: Warnung vor abbrechenden Ästen Unter der Last der festgefrorenen Schneemassen können Äste oder ganze Baumwipfel brechen, warnen die Landesforsten. 1 Min

Schnee schmilzt schon bald wieder

Bereits im Vorfeld gab es Anordnungen, um einen Ansturm wie am vergangenen Wochenende in den Wintersportorten möglichst zu vermeiden. Der Landkreis Goslar hat den Verleih von Wintersportgeräten an Wochenenden verboten. Der Landkreis Holzminden untersagte vorübergehend das Betreten vieler Rodelwiesen im Solling. Bei Missachtung drohen hohe Bußgelder. Am Sonntag soll es nur noch ab und zu schneien und zwischendurch sogar sonnig werden. Am Montag könnte sich die Besucher-Lage in den Schneegebieten dann entspannen: Die Temperaturen sollen steigen - und der Schnee vielerorts schmelzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 09.01.2021 | 11:00 Uhr