Touristen im Harz: Langsam wird es voller Stand: 09.01.2021 13:30 Uhr Der Landkreis Holzminden hat mehrere Rodelwiesen gesperrt - im Harz soll die Bereitschaftspolizei helfen, einen möglichen Ansturm der Wintersportler unter Kontrolle zu halten.

Laut Polizei sind im Harz bislang weniger Menschen unterwegs als etwa noch am vorherigen Wochenende. Aber: "Es füllt sich so langsam", sagte ein Sprecher der Polizeiinspektion Goslar am Vormittag, "augenscheinlich verteilen sich die Menschen wohl besser." Einige Autos seien trotzdem bereits abgeschleppt worden. Doch das Verkehrskonzept greife, hieß es von der Polizei Goslar. Wegen möglicher Überfüllung und des Ansteckungsrisikos in der Corona-Pandemie hatten die Behörden von Ausflügen in den winterlichen Harz abgeraten.

Bislang noch keine Staus oder Sperrungen

Auf den Parkplätzen, etwa in Torfhaus (Landkreis Goslar), war zwar auch am Sonnabendmorgen wieder einiges los. Zu Staus oder Straßensperrungen sei es bislang aber nicht gekommen, so der Sprecher weiter. Vereinzelt habe es Verstöße gegen die Corona-Regeln gegeben - vor allem gegen die geltende Maskenpflicht an den Ski- und Rodelhängen sowie gegen das Abstandsgebot. Den Aufforderungen, entsprechende Masken zu tragen, seien die Besucher dann aber nachgekommen, hieß es in einer Mitteilung des Ordnungsamtes des Landkreises Goslar vom Sonnabendmittag.

Videos 1 Min Waldspaziergänge im Harz: Warnung vor abbrechenden Ästen Unter der Last der festgefrorenen Schneemassen können Äste oder ganze Baumwipfel brechen, warnen die Landesforsten. 1 Min

Deister unter Beobachtung

Der Landkreis Goslar hat den Verleih von Wintersportgeräten an Wochenenden verboten. Der Landkreis Holzminden untersagt vorübergehend das Betreten vieler Rodelwiesen im Solling. Bei Missachtung drohen hohe Bußgelder. Im Deister ist derzeit kein Rodelverbot geplant. "Wir beobachten die Situation aber weiter", sagte eine Sprecherin der Region Hannover. In den vergangenen Tagen hatte das Winterwetter auch hier viele Ausflügler angezogen. Die rund 120 Parkplätze am Nienstedter Pass, einem beliebten Ausflugsziel, waren oft schon morgens voll. Ein Polizeisprecher betonte, dass die Beamten auch die Corona-Abstandsregeln kontrollieren. Verboten seien Spaziergänge im Deister-Schnee nicht. "Wenn die Menschen einen Parkplatz finden, dürfen sie auch im Wald spazieren. Die Regeln müssen nur eingehalten werden", so der Sprecher.

Temperaturanstieg zum Wochenstart

Am Wochenende soll es nur noch ab und zu schneien und zwischendurch sogar sonnig werden. Am Montag könnte sich die Lage dann entspannen: Die Temperaturen sollen steigen - und der Schnee vielerorts schmelzen.

