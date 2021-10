Stand: 16.10.2021 08:10 Uhr Toter bei Brand in Garbsen

Beim Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Garbsen (Region Hannover) ist ein Mensch ums Leben gekommen. Zudem wurden eine Person schwer und drei weitere leicht verletzt, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Hannover am frühen Sonnabendmorgen sagte. Demnach war das Feuer am Freitagabend im Erdgeschoss des Gebäudes ausgebrochen. Zur Identität der toten Person gab es bislang keine Angaben. Auch zur Brandursache ist bislang nichts bekannt.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15:00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.10.2021 | 08:00 Uhr