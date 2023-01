Toter Junge in Barsinghausen: Stiefvater unter Verdacht Stand: 16.01.2023 16:04 Uhr Die Staatsanwaltschaft Hannover hat einen 33-Jährigen im Verdacht, für den Tod eines Vierjährigen aus Barsinghausen verantwortlich zu sein. Die Mutter soll die Misshandlungen ignoriert haben.

Die Tat soll sich am Freitag "in den frühen Morgenstunden" in der Region Hannover abgespielt haben, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft dem NDR in Niedersachsen am Montag. Der 33-jährige Lebensgefährte der Mutter habe den Jungen "so schwer misshandelt, sodass dann der Tod eintrat", so die Behördensprecherin. Man ermittele wegen des Verdachts des Totschlags. Der Mann sitzt seit Samstag in Untersuchungshaft.

Jugendamt vor Tod involviert? Region prüft Stand der Dinge

Die sechs Jahre alte Schwester des verstorbenen Jungen kam nach Angaben der Behörden in Obhut des Jugendamts. Inwieweit das Jugendamt im Fall des Vierjährigen möglicherweise vor dessen Tod involviert war, steht bislang nicht fest. Auf Anfrage des NDR in Niedersachsen teilte die Region Hannover mit, man werde die Frage prüfen. Am Montag sei eine Antwort nicht mehr zu erwarten, sagte eine Regionssprecherin.

Verdacht: Mutter des Vierjährigen hat Misshandlungen ignoriert

Die Staatsanwaltschaft hat auch die 28 Jahre alte Mutter im Verdacht, am Tod ihres Sohnes mitschuldig zu sein. Sie soll sich zum Zeitpunkt der Tat in der Wohnung aufgehalten und die Misshandlungen durch den Lebensgefährten gedeckt haben. Sie sei "ihrem Kind nicht zur Hilfe gekommen", so die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. Die beschuldigte Frau sitzt ebenfalls in Untersuchungshaft.

Notarzt hält Aussagen der Beschuldigten für nicht plausibel

Das Paar war in den Fokus der Ermittlungen geraten, nachdem der Notarzt die Angaben der Mutter und des Stiefvaters in Zweifel gezogen hatte. Diese hatten angegeben, dass der Junge Tage vor seinem Tod eine Steintreppe heruntergefallen sei. "Anhand der festgestellten Verletzungen erschien dem Notarzt diese Version nicht plausibel", sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft. "Darüber hinaus wies das Kind offenbar auch zahlreiche frische Verletzungen auf, die nicht von einem tagealten Treppensturz herrühren konnten."

