Tote in Hannover: 34-Jähriger stellt sich 13.01.2020 08:45 Uhr 1 min | Verfügbar bis 20.01.2020

Am Sonntag hat sich in Dessau (Sachsen-Anhalt) ein 34-Jähriger der Polizei gestellt. Er gab an, in Hannover eine 23-Jährige getötet zu haben. Der Mann wurde festgenommen.