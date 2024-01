Stand: 02.01.2024 16:13 Uhr Tote bei Brand in Hannover: Hinweise auf Verbrechen

Nach einem Wohnungsbrand in Hannover-Nordstadt am Montagmittag ermittelt die Polizei wegen Totschlags und schwerer Brandstiftung. Bei den Löscharbeiten war eine 74-jährige Bewohnerin tot aufgefunden worden. Eine 50-jährige Frau, die sich ebenfalls in der Wohnung aufhielt, wurde von der Feuerwehr gerettet. Die Todesursache der 74-Jährigen konnte laut Polizei noch nicht eindeutig festgestellt werden. Es gebe "Hinweise auf ein mögliches Fremdverschulden". Die 50-jährige Frau wurde vorläufig festgenommen. Derzeit wird sie im Krankenhaus behandelt. Danach wird laut Polizei geprüft, ob ein Haftbefehl gegen sie erlassen wird.

