Tote aus Weser: Weitere Details veröffentlicht

Nach dem gewaltsamen Tod der einer jungen Frau im Landkreis Nienburg haben Polizei und Staatsanwaltschaft jetzt weitere Einzelheiten zu den Tatverdächtigen veröffentlicht. Demnach sind mutmaßlich vier Personen an dem Mord an der 19-jährigen Andrea K. beteiligt. Das Opfer war in der Weser bei Balge an eine Steinplatte gefesselt ertränkt worden.

Häuser und Wohnungen durchsucht

Nach Angaben der Polizei hatten Ermittler Häuser und Wohnungen in Ostfriesland sowie in den Landkreisen Nienburg, Cuxhaven und im Heidekreis durchsucht. In Stotel (Landkreis Cuxhaven) konnten sie einen 21-jährigen Mann und seine 25-jährige Verlobte festnehmen. Beide waren verdächtig, an dem Mord der 19-Jährigen beteiligt zu sein. Während sich der Mann in Untersuchungshaft befindet, wurde der Haftbefehl gegen die Frau aufgehoben, weil gegen sie kein dringender Tatverdacht besteht. Der Mann soll laut Polizei keinen festen Wohnsitz haben und sich unter anderem auch in Ostfriesland aufgehalten haben. Deshalb hatten die Ermittler auch nach einem Wittmunder Auto-Kennzeichen gefahndet.

Opfer soll als Prostituierte gearbeitet haben

Außerdem wurden zwei 40 und 53 Jahre alte Männer und eine 39-jährige Frau aus Nienburg festgenommen. Auch sie sollen mit dem Mord zu tun haben. Es gebe Hinweise, dass das Opfer als Prostituierte gearbeitet habe, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden. Zum möglichen Tatmotiv machte er keine Angaben.

Laut Polizei haben die Tatverdächtigen zwar Aussagen gemacht, Geständnisse gibt es aber bisher nicht. Alle Beschuldigten werden dem Rotlicht-Milieu zugeordnet.

Lebendig in der Weser versenkt

Ende April hatte ein Binnenschiffer die Leiche der 19-jährigen Frau bei Balge entdeckt. Durch die anschließende Obduktion konnten die Ermittler herausfinden, dass die junge Frau lebendig im Schleusenkanal versenkt wurde und ertrank.

