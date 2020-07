Stand: 13.07.2020 14:55 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Tote aus Weser: Vierter Verdächtiger in Haft

Im Fall der mit einer Steinplatte in der Weser im Landkreis Nienburg ertränkten Andrea K. ist Haftbefehl gegen einen vierten Verdächtigen erlassen worden. Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Verden mitteilte, handelt es sich dabei um einen 53-Jährigen. Er soll gemeinsam mit zwei 21 und 40 Jahren alten Männern und einer 39-jährigen Frau das Opfer in der Weser lebendig versenkt haben. Die anderen drei Beschuldigten waren bereits zuvor wegen Mordverdachts verhaftet worden. Alle Tatverdächtigen werden dem Rotlicht-Milieu zugeordnet. Die Beschuldigten hätten bislang zwar Aussagen gemacht, es gebe aber keine Geständnisse, so der Sprecher.

Videos 00:46 Obduktion: Frau in Weser ertränkt Ende April hatte ein Binnenfischer im Landkreis Nienburg eine Frauenleiche entdeckt. Das Ergebnis der Obduktion: Die 19-Jährige wurde an eine Betonplatte gekettet und ertränkt. Video (00:46 min)

Festnahmen im Landkreis Nienburg und in Loxstedt

Ende April hatte ein Binnenschiffer die Leiche der 19-jährigen Frau bei Balge entdeckt. Durch die anschließende Obduktion konnten die Ermittler herausfinden, dass die junge Frau lebend im Schleusenkanal versenkt wurde und ertrank. Ihr Körper war mit einer Steinplatte beschwert worden. Der Staatsanwaltschaft zufolge wurden der 40-Jährige und die 39-Jährige im Landkreis Nienburg verhaftet, der 21-Jährige in Loxstedt nahe Bremerhaven.

Belohnung für Hinweise ausgesetzt

Die Ermittler riefen mögliche Zeugen auf, sich zu melden. Zudem baten sie die Bevölkerung um Hinweise auf unerlaubte Prostitution im Bereich Nienburg. Ein Sprecher verwies darauf, dass Hinweise auch vertraulich entgegengenommen werden können. Die Staatsanwaltschaft setzte eine Belohnung von 5.000 Euro aus.

Weitere Informationen Tote aus der Weser: Bisher keine heiße Spur Die Polizei hat nach dem Aufruf an die Bevölkerung neue Hinweise zu der Toten aus der Weser im Landkreis Nienburg erhalten. Die 19-Jährige wurde an eine Steinplatte gebunden ertränkt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 10.07.2020 | 17:00 Uhr