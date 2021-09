Stand: 24.09.2021 14:16 Uhr Tote Prostituierte in Hannover: Verdächtiger in U-Haft

Nach dem Tod einer 53-Jährigen in Hannover-Stöcken hat die Polizei einen Tatverdächtigen gefasst. Wie die Behörden am Freitag mitteilten, haben Ermittler der Mordkommission "Flemes" bereits am Donnerstag einen 25-jährigen Mann im Bereich Hildesheim festgenommen. Der mutmaßliche Täter sei am Freitag einem Haftrichter vorgeführt und anschließend in Untersuchungshaft genommen worden. Das Opfer, eine 53-jährige Sexarbeiterin, war am vergangenen Sonntagabend gefesselt und leblos in ihrer Wohnung in Hannover-Stöcken an der Flemesstraße aufgefunden worden.

