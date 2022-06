Tote 75-Jährige: Obduktion bestätigt Gewaltverbrechen Stand: 29.06.2022 15:29 Uhr Im Fall der toten 75 Jahre alten Frau aus Obernkirchen (Landkreis Schaumburg) hat das Obduktionsergebnis den Anfangsverdacht auf ein Tötungsdelikt der Polizei zufolge bestätigt.

Die 75-Jährige war am Montag tot in ihrem Schreibwarenladen in Obernkirchen aufgefunden worden. Genauere Angaben über den Tatzeitpunkt oder die Todesursache wollen die Fahnder auch heute nicht machen. Aufgrund der Spurenlage vor Ort waren die Ermittler schon zuvor von einem Gewaltverbrechen ausgegangen, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Bückeburg am Dienstag sagte.

VIDEO: Obernkirchen: 75-Jährige in ihrem Laden tot aufgefunden (28.06.2022) (1 Min)

Obernkirchen ist erschüttert

Die Stadt trauert. Ein Familienfest, das am Samstag in der Innenstadt gefeiert werden sollte, ist abgesagt worden. "Das Verbrechen hat ganz Obernkirchen erschüttert", sagte Bürgermeisterin Dörte Worm-Kressin (parteilos). "Der Laden ist seit Jahrzehnten ein Familiengeschäft, eine richtige Institution." Über Generationen hätten Schülerinnen und Schüler ihre Schulbücher in dem Geschäft gekauft. "Es gab immer persönliche Worte", so Worm-Kressin. Die Frau habe den Laden nach dem Tod ihres Mannes fortgeführt.

Gibt es einen Zusammenhang zum Axt-Mörder?

Die Polizei schließt einen Zusammenhang zu einem weiteren Tötungsdelikt in der Region nicht aus. Ermittler fahnden unter anderem im Landkreis Schaumburg seit fast zwei Wochen nach einem 36 Jahre alten Mann. Er soll im nordrhein-westfälischen Kalletal einen Mann mit einer Axt erschlagen und anschließend seine Ex-Freundin vergewaltigt haben. Es werde geprüft, ob der gesuchte mutmaßliche Täter an der Tat in Obernkirchen beteiligt gewesen sein könnte, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. "Darauf gibt es derzeit aber noch keine Hinweise." Kalletal ist rund 30 Kilometer von Obernkirchen entfernt. Ermittelt werde in alle Richtungen, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Auch ein Motiv im persönlichen Bereich sei denkbar.

Ermittler hoffen auf Hinweise von Zeugen

Weitere Hinweise erhoffen sich die Beamten von Zeugen, die rund um das Schreibwarengeschäft in der Neumarktstraße Verdächtiges beobachtet haben könnten. Sie werden gebeten, sich bei der Nienburger Polizei unter der Telefonnummer (05021) 977 80 zu melden.

