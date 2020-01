Stand: 13.01.2020 07:00 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Tote 23-Jährige in Hannover: 34-Jähriger gesteht

Die Polizei in Hannover ermittelt nach dem gewaltsamen Tod einer 23-Jährigen weiter zu den Hintergründen. Gestern Morgen hatte sich in Dessau (Sachsen-Anhalt) ein Mann der Polizei gestellt, der angab, die Frau in Hannover getötet zu haben. Nach Angaben der Polizei in Hannover wurde der 34-Jährige festgenommen. Zu den Details seiner Aussage schweigen die Ermittler. Auch blieb zunächst unklar, in welcher Beziehung der 34-Jährige zu der Frau stand und wie sie ums Leben kam. Die 23-Jährige war am Samstagabend in ihrer Wohnung im Stadtteil Südstadt tot aufgefunden worden. Eine erste Untersuchung durch einen Rechtsmediziner hatte bereits auf eine Gewalttat hingedeutet. Davon gehe man auch weiterhin aus, sagte ein Polizeisprecher.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Eine Zeugin hatte die leblose Frau am Samstagabend gegen 23 Uhr in deren Wohnung in einem Mehrfamilienhaus entdeckt und daraufhin den Notruf gewählt. Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod feststellen. Polizeibeamte sicherten in der Wohnung Spuren, auch ein Polizeihund wurde eingesetzt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden weiterhin gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0511) 109 55 55 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 13.01.2020 | 06:00 Uhr