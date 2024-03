Stand: 05.12.2018 19:07 Uhr Tote 16-Jährige: Lange Haftstrafe für Täter

Das Landgericht Hannover hat einen 24-Jährigen in einem Indizienprozess wegen Totschlags zu 14 Jahren Haft verurteilt. Die Richter sahen es als zweifelfrei erwiesen an, dass der Mann Mitte Juni in Barsinghausen (Region Hannover) die 16-jährige Anna-Lena brutal getötet hat. Eine anschließende Sicherheitsverwahrung wurde nicht ausgeschlossen, wie NDR 1 Niedersachsen berichtet. Die Staatsanwaltschaft hatte eine lebenslange Gefängnisstrafe wegen Mordes gefordert. Dafür fehlten nach Einschätzung der Richter jedoch die Mordmerkmale.

DNA-Spuren überführen Täter

Der Angeklagte hatte die Tat bestritten und während des gesamten Prozesses geschwiegen. Seine Verteidiger plädierten auf Freispruch. Laut Gericht hatte der Täter das Mädchen erst am Tag des Verbrechens zufällig kennengelernt. Er habe vorgegeben, sie nach Hause bringen zu wollen. Auf dem Heimweg soll er sie dann durch Tritte und Schläge mit einem 9,5 Kilogramm schweren Ast umgebracht haben. Dies konnte durch DNA-Spuren belegt werden. Außerdem fanden die Ermittler einen Schuhabdruck des Mannes auf dem Hals des Opfers.

Zusammenhang mit anderem Fall?

Unterdessen prüft die Staatsanwaltschaft nach eigenen Angaben weiter, ob der 24-Jährige auch für ein anderes Tötungsdelikt verantwortlich ist. Exakt zwei Monate vor dem gewaltsamen Tod von Anna-Lena und nur wenige Straßen vom Tatort entfernt war eine 55-jährige Frau durch massive Gewalt getötet worden.

