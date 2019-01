Stand: 07.01.2019 16:50 Uhr

Tot in Fußgängerzone: Acht Jahre Haft für Raser

Im vergangenen Juni hatte ein 18-Jähriger in einer Fußgängerzone in Hannover einen 82-Jährigen überfahren und dabei getötet. Dafür muss er nun Haft: Das Landgericht Hannover hat den Unfallverursacher am Montag wegen Mordes zu acht Jahren Jugendstrafe verurteilt, wie ein Sprecher des Landgerichts sagte. Zunächst soll der junge Mann anderthalb Jahre in einer Jugendanstalt absitzen, danach einen Alkoholentzug im Maßregelvollzug machen.

Wagen vor der Tat gestohlen

Der 18-Jährige war betrunken und mit einem gestohlenen Sportwagen auf der Flucht vor der Polizei durch die Innenstadt gerast. Dabei hatte er das spätere Opfer in einer Fußgängerzone nahe dem Hauptbahnhof erfasst und mitgeschleift. Anschließend fuhr er weiter in Richtung Südstadt. Seine Flucht endete mit einem weiteren Unfall, bei dem er den Sportwagen gegen einen Ampelmast fuhr. Er und seine 17-jährige Beifahrerin entkamen zu Fuß. Später stellte er sich der Polizei. Den Wagen hatte er den Ermittlungen zufolge vor der Tat gestohlen.

