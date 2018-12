Stand: 26.12.2018 08:00 Uhr

Tonne für Miteinander zwischen Schule und Eltern

Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) will ein besseres Miteinander zwischen Eltern und Lehrern im Land. Dabei will er laut NDR 1 Niedersachsen den Blick vor allem auf die Eltern richten, die gar nicht mitarbeiten oder sich nicht dafür interessieren, was in der Schule passiert. Etwa Erziehungsberechtigte aus anderen Kulturkreisen, sogenannten bildungsfernen Schichten oder Familien, die in Problemen stecken und deswegen keinen Draht zu den Lehrern haben - oder ihre Kinder erst gar nicht zum Unterricht schicken.

Wie will Tonne Elternarbeit verbessern?

Die Schulen seien darauf angewiesen, dass sich Eltern einbringen, sagte Tonne. "Ich will gar nicht beurteilen, ob sie sich verweigern oder es nicht leisten können." Aber man müsse schauen, wie man die Zusammenarbeit oder die Unterstützung so auf die Beine stelle, dass die Chancen für Kinder bestmöglich gegeben seien. Wie genau der Minister die Elternarbeit verbessern will, ließ er allerdings offen.

Tonne will Elternarbeit in der Schule verbessern NDR 1 Niedersachsen - 26.12.2018 08:00 Uhr Autor/in: Torben Hildebrandt Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne will eine Debatte über die Elternarbeit an den Schulen anstoßen. Die Schulen seien darauf angewiesen, dass sich Eltern einbringen.







Eltern sollen Lehrern vertrauen

Tonne will auch über das andere Extrem sprechen - und zwar über die Eltern, die am liebsten mit im Unterricht sitzen würden und nicht loslassen können. Er wirbt dafür, dass Eltern den Lehrern vertrauen, sagte Tonne NDR 1 Niedersachsen weiter. Kinder seien in der Schule gut aufgehoben. Gleichzeitig betonte der Minister, dass die Elternarbeit an den allermeisten Stellen gut laufe.

