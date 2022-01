Stand: 17.01.2022 11:24 Uhr Tötungsversuch? Mann schlägt auf schlafende Partnerin ein

In Salzhemmendorf im Landkreis Hameln-Pyrmont soll ein Mann versucht haben, seine Lebensgefährtin zu töten. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mitteilten, schlug der 26-Jährige bereits in der Nacht zu Sonnabend auf die schlafende Frau ein. Durch Schreie von Täter und Opfer wurden die Nachbarn demnach aufmerksam und alarmierten die Polizei. Als die Beamten die Tür aufbrachen, ließ sich der Mann widerstandslos festnehmen. Die 22 Jahre alte Frau kam schwer verletzt in ein Krankenhaus und wurde dort operiert. Zwischenzeitlich bestand den Ermittlern zufolge Lebensgefahr. Die Staatsanwaltschaft Hannover werte die Tat als versuchten Mord, hieß es. Der 26-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Sein Motiv ist noch unklar.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 17.01.2022 | 09:30 Uhr