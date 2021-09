Tötungsdelikt in Stöcken: Zweiter Verdächtiger festgenommen Stand: 28.09.2021 19:23 Uhr Die Polizei hat einen 35-Jährigen im Raum Hildesheim festgenommen. Er soll in den gewaltsamen Tod einer Prostituierten in Hannover-Stöcken verwickelt sein.

Ein 25-jähriger Tatverdächtiger sitzt seit vergangenem Freitag in Untersuchungshaft. Ermittler hatten ihn am einen Tag zuvor ebenfalls im Raum Hildesheim festgenommen. Er bleibt auch im Gefängnis. "Wir gehen davon aus, dass die beiden sich kennen", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover am Dienstagabend gegenüber dem NDR in Niedersachsen. "Es besteht der Verdacht, dass sie die Tat gemeinschaftlich begangen haben."

Wo ist die SIM-Karte? Hunde im Einsatz

Der 25-Jährige hat das Verbrechen bislang bestritten. Er sei zwar vor Ort gewesen, es habe allerdings niemand die Wohnungstür geöffnet, habe er dem Sprecher zufolge am Montag ausgesagt. Die Ermittler haben nach eigenen Angaben allerdings DNA-Spuren des Mannes in der Wohnung der Frau gefunden. Der Verdächtige hatte zudem angegeben, eine SIM-Karte für ein Mobiltelefon weggeworfen zu haben. Diese SIM-Karte werde mithilfe eines Datenspürhundes aus Nordrhein-Westfalen gesucht, so die Staatsanwaltschaft.

Videos 1 Min Hannover: Getötete Prostituierte wird obduziert Die 53 Jahre alte Frau war gefesselt und leblos aufgefunden worden. Vom Täter fehlt bislang jede Spur. (21.09.21) 1 Min

Opfer gefesselt und leblos in der Wohnung

Ein Nachbar hatte die 53 Jahre alte Frau vor mehr als einer Woche gefesselt und leblos in ihrer Wohnung aufgefunden. Der Leichnam der Frau wurde am Montagvormittag zur rechtsmedizinischen Untersuchung gebracht, um die Todesursache und den Zeitpunkt des Todes festzustellen. Die Polizei geht aufgrund der Spurenlage und der Obduktion von einem Gewaltdelikt aus.

