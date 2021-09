Tötungsdelikt in Stöcken: Verdächtiger bestreitet Vorwürfe Stand: 27.09.2021 15:15 Uhr Vor mehr als einer Woche ist in Hannover-Stöcken eine 53-jährige Frau gefesselt und leblos in ihrer Wohnung gefunden worden.

Die Frau, die offenbar als Sexarbeiterin ihr Geld verdiente, ist vermutlich getötet worden. Ein 25-jähriger Tatverdächtiger sitzt in Untersuchungshaft, doch er bestreitet die Tat. Er sei zwar vor Ort gewesen, aber es habe niemand die Wohnungstür geöffnet. Das habe der Verdächtige ausgesagt, teilte ein Sprecher der Staatsanwalt am Montag mit.

Wo ist die SIM-Karte? Hunde im Einsatz

Allerdings haben die Ermittler nach eigenen Angaben in der Wohnung der Frau DNA-Spuren des Mannes gefunden. Der Verdächtige gab zudem an, eine SIM-Karte für ein Mobiltelefon weggeworfen zu haben. Diese SIM-Karte werde nun gesucht, so die Staatsanwaltschaft. Und zwar mithilfe eines Datenspürhundes aus Nordrhein-Westfalen. Dieser könne das kleine Teil erschnuppern. Niedersachsen selbst habe Handy-Spürhunde; die könnten ganze Mobiltelefone auffinden, aber keine SIM-Karten.

In welchem Verhältnis der 25-Jährige und das Opfer standen, dazu machte die Staatsanwaltschaft Hannover bislang keine Angaben.

