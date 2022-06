Tötungsdelikt in Kalletal: Polizei sucht weiter Verdächtigen Stand: 20.06.2022 09:01 Uhr Nach einem Tötungsdelikt im westfälischen Kalletal bei Bielefeld ist der verdächtige 36-Jährige weiter auf der Flucht. Die Fahndung sei bisher erfolglos, sagte ein Polizeisprecher.

Möglicherweise hält sich der Gesuchte im Raum Rinteln (Landkreis Schaumburg) auf. Dort hatten Fahnder am Sonnabend mit einem Großaufgebot - darunter Hubschraubern und einem SEK-Team - nach dem 36-Jährigen gesucht. Die Ermittler äußerten sich nicht dazu, wen der 36-Jährige am Sonnabend umgebracht haben soll. Mehrere Medien berichteten von einer Gewalttat aus Eifersucht.

VIDEO: Mann mit Axt getötet: Großfahndung der Polizei bei Rinteln (18.06.2022) (3 Min)

Polizei warnt vor dem Flüchtigen

Die Polizei gibt den Namen des Flüchtigen mit Elchin A. an. Er ist demnach rund 1,70 Meter groß und schlank. Er hat einen dunklen Teint und trägt Tattoos. Am rechten Arm/Schulterbereich befindet sich nach Polizeiangaben ein Skorpion und an der Innenseite des linken oder rechten Unterarms ein Schwert. Hinweise nimmt die Mordkommission "Weser" unter der Telefonnummer (0521) 545-0 oder jede andere Polizeidienststelle unter 110 entgegen. Der Gesuchte soll bei Antreffen nicht angesprochen werden.

Mann flüchtet bei Routinekontrolle

Die Gewalttat ist laut Polizei zufällig bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle ans Licht gekommen. Der Gesuchte habe zusammen mit einer Frau und zwei Kindern im Auto gesessen und sollte routinemäßig überprüft werden, so ein Polizeisprecher. Stattdessen sei der Mann geflüchtet und habe Frau und Kinder zurückgelassen. Die Frau habe bei einer Befragung angegeben, es sei im Umfeld ihrer Familie zu einem Tötungsdelikt gekommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 20.06.2022 | 08:30 Uhr