Toetungsdelikt in Hannover-Limmer: 61-Jähriger muss in U-Haft Stand: 09.06.2022 18:14 Uhr Nach tödlichen Stichen in Hannover-Limmer hat ein Gericht Haftbefehl gegen einen 61 Jahre alten Mann erlassen. Er soll seine vier Jahre jüngere Ehefrau erstochen haben.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Beschuldigten Totschlag vor, wie eine Sprecherin dem NDR in Niedersachsen bestätigte. Der 61-Jährige habe bislang keine Angaben zu dem Tatgeschehen gemacht, so die Sprecherin.

Anrufer attackiert Ermittler mit Messer

Der Mann hat nach Angaben der Polizei am Mittwoch gegen 13.10 Uhr den Notruf gewählt. Als Beamte am Einsatzort, einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Limmer, eintrafen, attackierte der 61-Jährige diese. Die Polizisten überwältigten den Angreifer. Daraufhin entdeckten sie in der Wohnung die Leiche einer Frau. Bei ihr soll es sich um die 57 Jahre alte Ehefrau des mutmaßlichen Täters handeln.

