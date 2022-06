Tötungsdelikt in Döhren: Fahnder fassen Verdächtigen Stand: 03.06.2022 13:35 Uhr Im Zusammenhang mit einem Tötungsdelikt in Hannover-Döhren hat die Polizei am Donnerstag einen Verdächtigen festgenommen. Der 28 Jahre alte Mann soll am 11. Mai einen 22-Jährigen erstochen haben.

Wie die Polizei mitteilte, habe die Staatsanwaltschaft Hannover den Erlass eines Haftbefehls beantragt. Ermittler hatten zuvor Wohnungen von Zeugen durchsucht und waren dadurch auf Hinweise zu dem mutmaßlichen Täter gestoßen, sagte die zuständige Staatsanwältin dem NDR in Niedersachsen. Die Ermittlungen dauerten an, hieß es. Zuletzt hatte die Polizei ein Foto des Opfers veröffentlicht und um Mithilfe aus der Bevölkerung gebeten.

Zeugen finden 22-Jährigen leblos auf Supermarkparkplatz

Laut Polizei soll sich der 22-Jährige am Tatabend mit einem Freund in der Innenstadt verabredet haben. Gegen 21.30 Uhr sei er zu Hause in Hannover-Mittelfeld aufgebrochen. 45 Minuten später hatten Zeugen den blutenden Mann leblos auf einem Supermarktparkplatz im Stadtteil Döhren entdeckt. Sie versuchten, den Schwerstverletzten zu reanimieren. Der 22-Jährige starb wenig später in einer Klinik.

