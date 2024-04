Stand: 02.04.2024 13:44 Uhr Tödliches Unglück bei Osterfeuer: 22-Jährige von Baum getroffen

Eine 22-jährige Frau ist am Samstag beim Osterfeuer in Beckedorf (Landkreis Celle) von einem umstürzenden Baum getroffen worden. Nach Angaben der Polizei war der sechs Meter hohe Baum im Bereich des Feuers aufgestellt und fiel unkontrolliert um. Drei Menschen wurden dadurch schwer verletzt, darunter die 22-Jährige. Die junge Frau starb am Montag an ihren Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die beiden anderen Verletzten würden nach wie vor im Krankenhaus behandelt. Zur Ursache des Unglücks ermittelt die Polizei. Sie ruft Besucherinnen und Besucher des Osterfeuers in Beckedorf auf, der Celler Polizei Fotos und Videos von der Veranstaltung zur Verfügung zu stellen. Die Beamten haben unter der Nummer (05141) 27 74 00 ein Hinweistelefon geschaltet.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 02.04.2024 | 14:00 Uhr