Stand: 18.11.2023 19:25 Uhr Tödlicher Unfall in Hannover: Mann wird von Stadtbahn erfasst

Ein 62-jähriger Mann ist am Samstagabend in Hannover bei einem Unfall mit einer Stadtbahn ums Leben gekommen. Wie die Polizei in einer ersten Mitteilung erklärte, ist der Mann mit seiner Ehefrau an der Haltestelle Safariweg im Stadtteil Badenstedt aus einer Bahn gestiegen. Anschließend wollte er hinter der Bahn die Gleise überqueren. Dabei ist er nach Angaben der Polizei von einer entgegenkommenden Stadtbahn erfasst und tödlich verletzt worden. Seine Ehefrau blieb demnach unverletzt.

