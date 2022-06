Tödlicher Unfall in Hambühren: 30-Jähriger in U-Haft Stand: 14.06.2022 17:33 Uhr Das Amtsgericht Celle hat nach dem tödlichen Unfall in Hambühren Haftbefehl gegen einen 30 Jahre alten Mann erlassen. Bei dem schweren Zusammenstoß war ein 13 Jahre altes Mädchen ums Leben gekommen.

Die Vorwürfe sind schwerwiegend: verbotenes Kraftfahrzeugrennen mit Todesfolge, vorsätzliche Gefährdung des Straßenverkehrs sowie versuchter Mord und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. Laut Staatsanwaltschaft soll der 30-Jährige am späten Freitagabend auf der Bundesstraße 214 mit mehr als 100 Kilometern pro Stunde in einer 50er-Zone durch die Ortschaft gefahren sein. Er habe eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer erkannt und ignoriert. Es sei die Absicht gewesen, "sein Fahrzeug mit der möglichen Maximalgeschwindigkeit durch den Ort zu führen", heißt es in der Mitteilung der Staatsanwaltschaft.

VIDEO: Autofahrer flüchtet nach tödlichem Unfall in Hambühren (11.06.2022) (1 Min)

Vorwurf: Tod anderer billigend in Kauf genommen

Nach dem Zusammenstoß mit einem Pkw sollen sich der 30-Jährige und ein noch unbekannter Beifahrer zu Fuß vom Unfallort entfernt haben, um die Identitäten und die Verkehrsstraftaten zu verschleiern. Er soll "billigend in Kauf genommen haben", dass die Insassen des anderen Autos sterben könnten, so die Staatsanwaltschaft weiter.

Beschuldigter gibt zu, hinter dem Steuer gesessen zu haben

Am Sonntagabend hatten Beamte den 30-Jährigen in Hambühren "auf einen Hinweis" festgenommen, wie Oberstaatsanwalt Lars Janßen, Sprecher der Staatsanwaltschaft Celle, dem NDR in Niedersachsen sagte. Wo sich der Beschuldigte in den rund 48 Stunden aufgehalten hat, ist unklar. Der 30-Jährige habe seit der Festnahme keine Angaben zur Sache, beispielsweise zur Identität des Beifahrers, gemacht. Am Dienstag habe er sich gegenüber dem Haftrichter zu den Tatvorwürfen geäußert und zugegeben, dass er den Unfallwagen gefahren habe und dass er möglicherweise zu schnell gewesen sei. Ob Drogen und Alkohol im Spiel waren, "ist Gegenstand der Untersuchungen", so der Behördensprecher. "Konkrete Hinweise darauf liegen nicht vor."

15-Jährige weiterhin in Lebensgefahr

Bei dem Unfall hatte ein 13 Jahre altes Mädchen tödliche Verletzungen erlitten und war an der Unfallstelle gestorben. Der 41 Jahre alte Fahrer des anderen Autos, der Vater des Mädchens, liegt nach Polizeiangaben schwer verletzt in einer Klinik. Die 44 Jahre alte Beifahrerin soll das Krankenhaus inzwischen verlassen haben, wie eine Sprecherin dem NDR in Niedersachsen sagte. Deren 15 Jahre alte Tochter, die ebenfalls im Auto saß, soll weiterhin in Lebensgefahr schweben.

