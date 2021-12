Tödlicher Unfall bei Hoya: Mutmaßlicher Verursacher ermittelt Stand: 20.12.2021 14:53 Uhr Die Polizei geht davon aus, dass ein 53 Jahre alter Mann aus Neustadt am Rübenberge am vergangenen Donnerstag einen tödlichen Unfall im Landkreis Nienburg verursacht hat.

Die Identität des gesuchten Mannes sei am Freitag festgestellt worden, hieß es in einer Mitteilung von Montag. Man ermittele unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung gegen den 53-Jährigen. Bei dem Unfall war ein 62 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Der mutmaßliche Unfallverursacher war weiter gefahren, ohne sich um die Opfer zu kümmern.

Drei Personen schwer verletzt

Der Unfall hatte sich am Donnerstagmorgen auf einer Landstraße zwischen Schweringen und Bücken in der Samtgemeinde Grafschaft Hoya ereignet. Die Feuerwehr musste die vier verunfallten Personen aus den Fahrzeugwracks befreien. Der 62-jährige Fahrer eines der beteiligten Autos starb trotz Rettungsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Sein Beifahrer wurde schwer verletzt. Auch ein 23-jähriger Mann und eine gleichaltrige, schwangere Frau, die in dem zweiten Pkw saßen, wurden schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht.

Überholmanöver führt zu Unglück

Der Unfall geschah laut Polizeiangaben, weil der Verursacher trotz dichten Verkehrs auf der L351 mehrere Fahrzeuge überholt hatte. Zeugenaussagen zufolge scherte er zwischen zwei Lkw ein, zwang durch sein Manöver aber einen entgegenkommenden Wagen zum Ausweichen. Der darin sitzende 62-Jährige verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr, wo er mit dem Wagen der beiden 23-Jährigen kollidierte, die der Unfallverursacher zuvor überholt hatte.

