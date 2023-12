Tödlicher Unfall auf A2: Autobahn bei Garbsen ist wieder frei Stand: 14.12.2023 07:52 Uhr Die A2 Richtung Dortmund ist zwischen Garbsen und Wunstorf-Luthe wieder frei. Dort war am frühen Mittwochmorgen ein 27 Jahre alter Autofahrer tödlich verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen zum Unfall.

Wegen Bergungsarbeiten blieb die Ausfahrt zur Raststätte Garbsen Nord noch bis zum Nachmittag gesperrt. Wie die Polizei mitteilte, war der Autofahrer in Höhe der Tank- und Rastanlage Garbsen Nord aus bislang ungeklärter Ursache zunächst rechts von der Fahrbahn abgekommen. Er kollidierte mit der Außenschutzplanke und prallte anschließend gegen einen geparkten Sattelzug, der auf dem Zubringer zum Beschleunigungsfahrstreifen stand. Der 27-jährige Mindener verstarb noch am Unfallort. Ein 40-Jähriger, der sich in dem Sattelzug ausruhte, wurde leicht verletzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Autobahn wurde für die Bergungsarbeiten mehrere Stunden gesperrt. Autofahrende wurden gebeten, weiträumig über die A7 und B65 zur Anschlussstelle Bad Nenndorf auszuweichen. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei dem Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer (0511) 109 18 88 zu melden.

