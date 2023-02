Stand: 18.02.2023 12:18 Uhr Tödlicher Unfall: 54-Jähriger fährt mit Auto gegen Baum

Ein 54-Jähriger ist bei einem Unfall am Freitagabend zwischen Devese und Ihme-Roloven (Region Hannover) gestorben. Wie die Polizei mitteilte, sei der Mann aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Fahrzeug von der Straße abgekommen. Das Auto stieß frontal mit einem Baum zusammen. Laut Polizei war der 54-Jährige aus Ronnenberg nach dem Unfall zunächst noch ansprechbar. Dann habe sich sein Zustand verschlechtert und er musste vor Ort reanimiert werden. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus. Dort starb er in der Nacht an seinen Verletzungen. Die Polizei hat Ermittlungen zur Unfallursache eingeleitet. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer (0511) 109-1888 zu melden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Hannover | 18.02.2023 | 12:00 Uhr