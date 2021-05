Tödlicher Überfall auf Juwelier: 38-Jähriger vor Gericht Stand: 04.05.2021 14:04 Uhr Acht Monate nach dem Überfall auf ein Juweliergeschäft in Celle hat vor dem Lüneburger Landgericht der Prozess gegen einen 38-Jährigen begonnen. Ihm wird versuchter schwerer Raub vorgeworfen.

Der Angeklagte soll während des Überfalls in der Nähe des Juwelier- und Antiquitätengeschäfts mit dem Fluchtauto gewartet haben. Sein Bruder und ein Bekannter sollen mit einer geladenen Schusswaffe, einem Handbeil, einem Messer und Handschellen das Geschäft in der Celler Innenstadt überfallen haben. Als die beiden den Ladenbesitzer und dessen Frau angriffen, schoss der Juwelier auf die Männer. Der Bruder des Angeklagten starb noch am Tatort, der Bekannte erlag später seinen Verletzungen.

Nur Anklageschrift zum Prozessauftakt verlesen

Als die Täter nicht zum Auto zurückkehrten, soll der Angeklagte allein geflüchtet sein. Die Polizei nahm ihn im November in Nordrhein-Westfalen fest. Zum Prozessauftakt am Dienstag wurde nur die Anklageschrift verlesen. Für den Prozess sind acht Verhandlungstage angesetzt. Das Verfahren gegen den Ladeninhaber wegen Totschlags war eingestellt worden. Die Staatsanwaltschaft Lüneburg ging davon aus, dass der Senior in Notwehr gehandelt hatte.

