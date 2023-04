Stand: 21.04.2023 16:27 Uhr Tödlicher Überfall auf 84-Jährige: Verdächtige ermittelt

Nach einem Raubüberfall Heiligabend in Hannover, infolgedessen eine 84-jährige Seniorin starb, hat die Polizei eine Verdächtige ermittelt. Bei der Frau handelt es sich um eine 52-Jährige, die bereits wegen Diebstahls in Untersuchungshaft sitzt. Die Ermittler hätten kleinteilige Spuren gesichert, viele Zeuginnen und Zeugen vernommen und hätten die Verdächtige so identifizieren können, sagte ein Sprecher. Die mutmaßliche Täterin soll der 84-Jährigen an deren Wohnungstür gegen die Hüfte getreten haben, sodass die Seniorin stürzte. Die Seniorin wählte den Hausnotruf und kam ins Krankenhaus, wo sie starb. Ein Richter hat über die bestehende Untersuchungshaft hinaus einen weiteren Haftbefehl gegen die 52-Jährige erlassen - wegen möglicher Fluchtgefahr und der Schwere der Tat.

