Tödlicher Überfall: Verwirrrung um Juwelier-Aussage

Nach dem versuchten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft in der Celler Innenstadt, bei dem die beiden mutmaßlichen Täter getötet wurden, laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren. Laut Staatsanwaltschaft Lüneburg steht inzwischen zweifelsfrei fest, dass der 71 Jahre alte Inhaber des Geschäfts die tödlichen Schüsse abgegeben hat. Er habe eine gültige Waffenbesitzkarte und durfte die Schusswaffe benutzen, so die Staatsanwaltschaft weiter. Gegen ihn werde wegen Totschlags ermittelt. Die Ermittler prüfen jetzt unter anderem, ob das Inhaber-Ehepaar womöglich aus Notwehr gehandelt hat. Wie die Anklagebehörde mitteilte, sei mindestens einer der Täter bewaffnet gewesen, als die beiden Männer das Geschäft betraten.

Identität der Toten nicht eindeutig geklärt

Die näheren Tatumstände sind weiterhin unklar. Bislang haben die Fahnder die Identität eines der Toten ermittelt: Bei ihm soll es sich um einen 35-Jährigen handeln. Bei dem Komplizen gebe es lediglich Hinweise, sagte eine Polizeisprecherin zu NDR 1 Niedersachsen. Eine Überwachungskamera gebe es in dem Geschäft nicht. Einer der beiden mutmaßlichen Räuber war am Montagnachmittag noch am Tatort gestorben, der andere Mann am Abend in einem Krankenhaus.

Einer der mutmaßlichen Räuber saß im Rollstuhl

Die Beamten setzen nun auf Zeugenhinweise. Denn die bewaffneten mutmaßlichen Täter könnten vor dem missglückten Überfall anderen Menschen aufgefallen sein. Einer von ihnen habe in einem Rollstuhl gesessen, so die Polizeisprecherin weiter. Der andere Mann habe ihn geschoben. Die Ermittler suchen nun Passanten, die zum Beispiel beobachtet haben, wie das Duo den Rollstuhl aus einem Auto entladen hat. Ob der Rollstuhl zur Tarnung genutzt wurde oder ob er medizinisch notwendig war, ist ebenfalls noch nicht bekannt.

Überfall am Nachmittag

Gegen 15.50 Uhr sollen die zwei Männer das Juweliergeschäft betreten haben. Kurz darauf sei es "zur Schussabgabe im Innern" gekommen, so die Polizei. Zu diesem Zeitpunkt habe sich neben den beiden mutmaßlichen Tätern nur das Inhaber-Ehepaar in den Geschäftsräumen befunden. Der 71-Jährige und seine 72 Jahre alte Ehefrau erlitten laut Staatsanwaltschaft Schocks.

