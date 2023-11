Tödlicher Stadtbahn-Unfall: Polizei geht von Unglück aus Stand: 19.11.2023 14:20 Uhr Bei dem tödlichen Unfall in Hannover-Badenstedt geht die Polizei von einem Unglück aus. Ein 61-Jähriger war Samstagabend beim Überqueren der Gleise gestürzt und von einer Stadtbahn erfasst worden.

Der Mann war mit seiner Ehefrau an der Haltestelle Safariweg aus einer Bahn gestiegen. Anschließend wollte er hinter der Bahn die Gleise überqueren. Dabei sei er aus unbekannten Ursachen ins Gleisbett gestürzt und von einer entgegenkommenden Stadtbahn erfasst worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 34-jährige Fahrer der ankommenden Straßenbahn habe trotz einer Notbremsung nicht mehr verhindern können, dass die Bahn den Mann erfasst. Er sei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen erlegen, so die Polizei.

Ehefrau blieb unverletzt

Der 61-Jährige war nach Angaben der Polizei in Begleitung seiner 60 Jahre alten Ehefrau, als es zu dem Unfall kam. Die Frau blieb demnach unverletzt. Sie wurde von einem Notfallseelsorger betreut. Auch der Stadtbahnfahrer erlitt keine Verletzungen. Die Ermittler suchen weiter nach Zeugen, die den Vorfall am Samstagnachmittag beobachtet haben. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer (0511) 109-18 88 entgegen.

