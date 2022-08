Tödlicher Messerangriff in Neustadt: Mann in U-Haft Stand: 21.08.2022 15:25 Uhr Nach einem tödlichen Messerangriff in Neustadt am Rübenberge (Region Hannover) sitzt der mutmaßliche Täter, ein 22-jähriger Mann, in Untersuchungshaft. Die Hintergründe der Tat sind weiterhin unklar.

Die U-Haft sei bereits am Sonnabend angeordnet worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Das Tatmotiv, der genaue Hergang und ob sich Opfer und mutmaßlicher Täter kannten, konnte die Ermittler am Sonntag nicht sagen. Am Freitagabend waren beide Männer auf einer Straße in Streit geraten. Der 22-Jährige hatte darauf einen 32-Jährigen mit einem Messer angegriffen. Dieser starb auf dem Weg in ein Krankenhaus.

47-jährige Frau verletzt

Der mutmaßliche Täter hatte das Opfer verfolgt, während dieser in eine angrenzende Pizzeria floh. Als der 22-Jährige das Restaurant betrat, wurde er vom Personal überwältigt und festgehalten. Auch eine 47-jährige Frau, die ebenfalls vor Ort war, wurde verletzt. Welche Rolle sie bei dem Streit spielte, ist ebenfalls unklar. Beide Männer hatten Fahrräder dabei. Der 22-Jährige blieb laut Polizei unverletzt.

Weitere Informationen 32-Jähriger stirbt nach Messerangriff in Neustadt Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Vorangegangen war laut Polizei ein Streit. Auch eine Frau wurde verletzt. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Hannover Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 21.08.2022 | 16:00 Uhr